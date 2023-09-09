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        Tekirdağ'da silahla vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 19:53 Güncelleme: 09.09.2023 - 19:53
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        Tekirdağ'da silahla vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti
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        Alınan bilgiye göre Muradiye Mahallesi'nde bir kıraathanede B.E. bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan B.E, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden B.E. Muratlı Çarşı Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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