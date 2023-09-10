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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 09:20 Güncelleme: 10.09.2023 - 09:20
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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Çiflikönü Mahallesi'nde belirlenen adreste yaptıkları aramada, 1 kilogram 71 gram esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan İ.F, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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