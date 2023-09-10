Tekirdağ'dan kısa kısa
Kapaklı ilçesinde Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Etkinlikler kapsamında Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan stantlarda görev alan personeller vatandaşlara sağlıklı yaşam konusunda bilgi verdi.
İlçede haftanın önemine dikkati çekmek için yürüyüş düzenlendi.
Etkinliklere, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Hacı Bayram Zengin, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Tekirdağ Yeşilay Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Kapaklı İlçe Sağlık Müdürü Rabia Gül ve vatandaşlar katıldı.
- Uzunlar esnafı ziyaret etti
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Hacıköy Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip istekleri dinledi.
Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, mahalledeki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.
Mahallede devam eden çalışmaları inceleyen Uzunlar'a ziyaretinde Süleymanpaşa Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Hikmet Güven eşlik etti.