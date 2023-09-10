Tekirdağ'da asayiş uygulaması yapıldı
Tekirdağ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Kapaklı ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği il ve ilçelerde suç işlenmesinin önlenmesine yönelik uygulamalarını sürdürüyor.
Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üst aramasında 9 ruhsatsız tabanca 75 fişek, 3 kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 73 uyuşturucu hap, 32 gram metamfetamin, 28 gram esrar ele geçirdi. 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Öte yandan Kapaklı ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan E.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.