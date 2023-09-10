Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaretler sürüyor

Vali Soytürk, makamında Tekirdağ Kahveciler Odası Başkanı Fahrettin Bayer, Tekirdağ Elektrik ve Elektrikçiler Odası Başkanı Mümin Danışman, Tekirdağ Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Emine Arıkan, Tekirdağ Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Kahraman, Tekirdağ Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şenol Turan'ı kabul etti.

Oda başkanları Vali Soytürk'e yeni görevinde başarılar dileyerek, başkanlık yaptıkları meslek kuruluşları hakkında bilgiler verdiler.

Soytürk, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tekirdağ'ın gelişimi ve kalkınması için birlikte çalışacaklarını belirtti.

Daha sonra Çorlu Yenice Cem Vakfı Şube Başkanı Kemal Sukuşu, Velimeşe Kul Ümmet Derneği Başkanı Durmuş Develi, Çorlu Cemevi Başkanı Muzaffer Birdal ve Velimeşe Cemevi Başkanı Fuat Taluk'ta Vali Soytürk'ü ziyaret etti.