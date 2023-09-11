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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:05 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:13
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        Tekirdağ'da asayiş
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        İlçe jandarma ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Ahimehmet Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, otomobilde yolcu olarak bulunan A.Y.T'nin şapkasının içerisinde 205 gram metanfetamin ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        Sürücü Ş.G. ve A.Y.T. gözaltına alındı.

        - Otomobilde muşta ve bıçak ele geçirildi

        Malkara ilçesinde bir otomobilinde çok sayıda muşta ve bıçak ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kavakçeşme Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, 50 muşta ile 22 bıçak ele geçirildi.

        Sürücü H.P. gözaltına alındı.

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