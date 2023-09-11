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        Tekirdağ'da otomobilin durağa çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin durağa çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 14:04 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:09
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        Tekirdağ'da otomobilin durağa çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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        Alınan bilgiye göre, S.U. yönetimindeki 34 CLM 631 plakalı otomobil, Izgar Mahallesi'nde otobüs durağına çarptı.

        Kazada sürücü S.U. ile araçta bulunan F.U. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.U, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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