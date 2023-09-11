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        Tekirdağ'da şişme botla kaybolan 4 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde şişme botla denize açıldıktan bir süre sonra kaybolan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:55 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:55
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        Tekirdağ'da şişme botla kaybolan 4 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
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        Dereağzı Mahallesi'ndeki Yüceler Tatil Sitesi önünden M.K. (25), H.A.A, (26), M.T, (34) ve Y.D. (37) dün şişme botla denize açıldı.

        Şişme bot bir süre sonra sürüklenerek gözden kayboldu. Bottakilerin yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri belirtilen mevkide arama çalışması başlattı, ticari gemilere telsizle bilgi verdi.

        Marmara Adası açıklarında Rus bandralı kargo gemisi şişme bottaki 4 kişiyi fark ederek, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi.

        Sahil Güvenlik ekipleri 4 kişiyi gemiden alarak, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı iskelesine getirdi.

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