Kazak Gölü mesire alanı orman parkı oldu

Kentin önemli turizm alanlarından olan, bünyesinde birçok festivale de ev sahipliği yapan Kazak Gölü, orman parkı kategorisine girdi.

Kazak Gölü ziyaretçilerine doğa ile iç içe zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AA muhabiirne, Orman Genel Müdürlüğü'nün Kazak Gölü'nü orman parkı olarak tanımlamasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Yakın illerden de ziyaretçilerin bu alanı ziyaret ettiğini ifade eden Çetin, "Belediyemizin de sosyal tesisinin bulunduğu alanda yeni evlenen çiftlerimize bu güzel manzarada düğün törenlerini yapma fırsatını da sunuyoruz. Burada bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Kazak Gölü Festivali ile de bu alanın tanıtımını yapıyoruz. Bölgemizdeki ve diğer illerden gelen ziyaretçileri sonbahdarda da Kazak Gölümüze bekliyoruz." dedi.

İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Kazak Gölü Orman Parkı'nın kentteki 6 orman parkından biri olduğunu aktardı.

Tekirdağ'ın her ilçesinin birbirinden güzel turistik alanlara sahip olduğunu belirten Hacıoğlu, "İstanbul'a bir saat uzaklıkta olan Kapaklı'da bulunan Kazak Gölü önemli bir eko turizm alanı. Bu alanda yapılan festivaller, şölenler bölgeye hareketlilik kazandırıyor. Ziyaretçilerimizi Tekirdağ'ımızın birbirinden güzel orman parklarına bekliyoruz." diye konuştu.