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        Tekirdağ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 18 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:36
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        Tekirdağ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 18 şüpheli yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 11 ev ve 6 iş yerinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlıkların faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Hırsızlığın meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerinin kimlik bilgilerini tespit etti.

        Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin çaldıkları iddia edilen tüfek, otomobil, laptop, 3 cep telefonu, 3 motosiklet ve çeşitli elektronik malzemeler de sahiplerine teslim edildi.

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