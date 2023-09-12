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        Tekirdağ'da 514 kök Hint keneviri ve 900 gram esrar ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 514 kök Hint keneviri ve 900 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:07 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:16
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        Tekirdağ'da 514 kök Hint keneviri ve 900 gram esrar ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, Tepeköy Mahallesi Çengeldere mevkisinde kenevir ekildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Bölgede 514 kök Hint keneviri, 900 gram esrar ve kenevirlerin sulanması için kullanılan 1500 metre damlama borusu ele geçirildi.

        Kenevirleri ektiği tespit edilen İ.G. evinde gözaltına alındı.

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