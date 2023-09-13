Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, balıkçılarla bir araya geldi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süelymanpaşa ilçesinde balıkçılarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Su Ürünleri Toptancı Halini ziyaret eden Albayrak, kahvaltıda bir araya geldiği balıkçılarla sohbet edip görüş alışverişinde bulundu.

Albayrak, balıkçıların talep ve önerileri dinleyerek, hayırlı işler diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, ekmeğini denizden çıkaran balıkçıların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Toptancı Hali'nde balıkçı esnafın, rahat ve konforlu bir ortamda çalıştığını aktaran Albayrak, balıkçılara destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.