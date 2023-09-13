Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur'u ziyaret etti.
Kalkan, ziyaretinde Uygur'a inşaat çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak olan Muratlı ilçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezi binası hakkında bilgi verdi.
Uygur ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Kalkan'a teşekkür etti.
Kalkan'a ziyaretinde Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Muhsin Kaynar da eşlik etti.
- Şarköy'de İlköğretim Haftası kutlandı
Şarköy ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Cumhuriyet Okulu İlkokulu bahçesinde ise öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.
Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, yaptığı konuşmada yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.
Program sonunda üst sınıf öğrencileri tarafından okula yeni başlayan öğrencilere hoş geldiniz çiçeği verildi.
Etkinliğe, Belediye Başkanı Alpay Var, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma ile protokol üyeleri, öğrenci ve veliler katıldı.