Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, boş makaronları kaçak kıyılmış tütün ile doldurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine ilçede belirlenen ev ve işyerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 25 bin 580 makaron, 8 kilogram nargile tütünü, 3 kilo 400 gram kıyılmış tütün, 16 elektronik sigara kiti, 2 elektronik sigara cihazı, 45 paket gümrük kaçağı sigara, elektrikli sigara doldurma makinası ve 49.5 litre içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.