Tekirdağ'da servis şoförleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi Tekirdağ'da servis şoförleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitime çok sayıda okul servis sürücüsü ve rehber personel katıldı.

Ekipler, "Okul Servis Araçları Yönetmeliği"ne ilişkin detayların ve trafikte uyması gereken kuralların paylaşıldığı programda, şoförlerin, rehber personelinin ve araçların servis aracı olması için taşıması gereken kriterler, emniyet kemeri kullanımı ve çocukların koordine edilmesi konuları anlatıldı.

Servis şoförlerine yönelik eğitim ve bilgilendirmelerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, il genelinde yapılan denetimlerde 522 okul servis aracı kontrol edilirken, denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.