Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da servis şoförleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

        Tekirdağ'da servis şoförleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:27 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da servis şoförleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitime çok sayıda okul servis sürücüsü ve rehber personel katıldı.

        Ekipler, "Okul Servis Araçları Yönetmeliği"ne ilişkin detayların ve trafikte uyması gereken kuralların paylaşıldığı programda, şoförlerin, rehber personelinin ve araçların servis aracı olması için taşıması gereken kriterler, emniyet kemeri kullanımı ve çocukların koordine edilmesi konuları anlatıldı.

        Servis şoförlerine yönelik eğitim ve bilgilendirmelerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

        Öte yandan, il genelinde yapılan denetimlerde 522 okul servis aracı kontrol edilirken, denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dolandırıcılar bu kez sahte servis plakası sattı!
        Dolandırıcılar bu kez sahte servis plakası sattı!
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Aracın üstüne devrilen ağaç 51 daireyi icralık etti
        Aracın üstüne devrilen ağaç 51 daireyi icralık etti
        Zam kavgasında kiracı polise saldırıp silahını gasp ettiler!
        Zam kavgasında kiracı polise saldırıp silahını gasp ettiler!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        "Yan bakma" cinayeti! Öldüren takip kamerada!
        "Yan bakma" cinayeti! Öldüren takip kamerada!
        Eris varyantı habercisi!
        Eris varyantı habercisi!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, balıkçılarla bir araya geldi...
        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, balıkçılarla bir araya geldi...
        Tekirdağ'da 514 kök Hint keneviri ve 900 gram esrar ele geçirildi
        Tekirdağ'da 514 kök Hint keneviri ve 900 gram esrar ele geçirildi
        Tekirdağ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 18 şüpheli ya...
        Tekirdağ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 18 şüpheli ya...
        Kazak Gölü mesire alanı orman parkı oldu
        Kazak Gölü mesire alanı orman parkı oldu