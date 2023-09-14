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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 09:12 Güncelleme: 14.09.2023 - 09:12
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen dron destekli operasyona 87 polis katıldı.

        10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 400 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.

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