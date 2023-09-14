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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Ergene Velimeşespor, kendi sahasında oynayacağı TPAO Batman Petrolspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:23 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:30
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, AA muhabirine sezonun ikinci maçında galibiyet hedeflediklerini söyledi.

        Taraftarları maça davet eden Bezgin, "Kendi sahamızda 17 Eylül 2023 Pazar günü Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda TPAO Batman Petrolspor A.Ş. takımını konuk edeceğiz. Bu maçı kesinlikle kazanmak için sahaya çıkacağız." dedi.

        - Ergene'de yol yapım çalışmaları sürüyor

        Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçede asfalt yol çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.

        Çalışmaların aralıksız süreceğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

        "Daha güzel bir Ergene için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ele ele, uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Ergene'deki yol sorununu yüzde 90'ı aşan bir oranda tamamladık. Çok kısa bir süre içerisinde Ergene'de kimse yol konusunu konuşamayacak böyle bir sorunu gündeme getiremeyecek. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ihtiyaç duyulan bölgelerde gerekli tadilat çalışmalarını gerçekleştiriyor."

        - 11. Geleneksel Çorlu Kitap ve Kırtasiye Fuarı

        11. Geleneksel Çorlu Kitap ve Kırtasiye Fuarı, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe vatandaşların ilgi gösterdiğini belirtti.

        Etkinliğin pazar gününe kadar süreceğini dile getiren Sarıkurt, vatandaşları etkinliğe davet etti.

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