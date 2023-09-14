Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağlı balıkçıların ağları hamsiyle doluyor

        Tekirdağlı balıkçılar bol hamsi avıyla limana dönüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:36 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağlı balıkçıların ağları hamsiyle doluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, bu sezon avcılığın hamsi ile başladığını söyledi.

        Palamut bolluğunun bu sene olmayacağını ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu sene büyük balık az olduğu için hamsi ve istavrit daha fazla." dedi.

        Pehlivanoğlu, havaların soğumasıyla hamsinin daha da bollaşacağını kaydetti.

        Balıkçı İdris Şeremet de iki haftadır "derya kuzuları"nın peşinde ekmek mücadelesini verdiklerini dile getirdi.

        Bu sene hamsinin balıkçının yüzünü güldürdüğünü belirten Şeremet, "Hamsi, istavrit, lüfer ve zaman zaman torik avcılığı oluyor. Sezonun daha başları olduğu için tekneler de nerede balık oluyorsa o tarafa gidiyor. Karadeniz'de balık olduğunu duyan oraya gidiyor. Marmara'da balık olunca buraya geliyorlar. Hamsi artınca herkes kendi bölgesinde avlanmaya devam edecek." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        Tedavi olmayı reddediyor
        Tedavi olmayı reddediyor
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Fidye davasında "konut dokunulmazlığı" tartışması
        Fidye davasında "konut dokunulmazlığı" tartışması
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Altından tren tüneli geçen mahalle!
        Altından tren tüneli geçen mahalle!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!

        Benzer Haberler

        FETÖ üyeliği ve dolandırıcılıktan aranan şüpheli, tutuklandı
        FETÖ üyeliği ve dolandırıcılıktan aranan şüpheli, tutuklandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Tekirdağ'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Denize uçan otomobilde hayatını kaybeden lise müdürünün ailesinden 'eşi öld...
        Denize uçan otomobilde hayatını kaybeden lise müdürünün ailesinden 'eşi öld...
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
        Çerkezköy Endüstriyel Fuarı açıldı
        Çerkezköy Endüstriyel Fuarı açıldı