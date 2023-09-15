Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da deniz yoluyla Avrupa'ya kaçma teşebbüsündeki 88 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir teknede 88 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 09:03 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da deniz yoluyla Avrupa'ya kaçma teşebbüsündeki 88 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Limanı'nda tekne ile Avrupa'ya düzensiz göçmen kaçırılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Lmanda bir teknede Afganistan, Suriye, İran ve Irak uyruklu 88 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmenlerin sevkinde kullanılan kamyonet, otomobil ve tekneye el konuldu.

        Jandarma, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla E.K, Ç.K. ve M.G'yi gözaltına aldı.

        Yakalanan 88 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Acılı aile konuştu! "Denizi eşi öldürdü!"
        Acılı aile konuştu! "Denizi eşi öldürdü!"
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu!
        Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu!
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        NASA'dan UFO açıklaması
        NASA'dan UFO açıklaması
        Harçlık vahşeti! Hala öldü, babaanne ağır
        Harçlık vahşeti! Hala öldü, babaanne ağır
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        FIFA Yılın Futbolcusu adayları belli oldu!
        FIFA Yılın Futbolcusu adayları belli oldu!
        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu gözaltında!
        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu gözaltında!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tedavi olmayı reddediyor
        Tedavi olmayı reddediyor
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!

        Benzer Haberler

        Tekirdağlı balıkçıların ağları hamsiyle doluyor
        Tekirdağlı balıkçıların ağları hamsiyle doluyor
        FETÖ üyeliği ve dolandırıcılıktan aranan şüpheli, tutuklandı
        FETÖ üyeliği ve dolandırıcılıktan aranan şüpheli, tutuklandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Tekirdağ'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Denize uçan otomobilde hayatını kaybeden lise müdürünün ailesinden 'eşi öld...
        Denize uçan otomobilde hayatını kaybeden lise müdürünün ailesinden 'eşi öld...
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı