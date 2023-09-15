Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca NKÜ Rektörü Şahin'i ziyaret etti

        Avrupa şampiyonu down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 10:31 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca NKÜ Rektörü Şahin'i ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şahin, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek, Avrupa şampiyonu olan down sendromlu milli atlet Akçakoca ile bir süre görüştü.

        Rektör Şahin, sporcunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisini tebrik etti.

        Akçakoca da şampiyonada ülkesini ve Tekirdağ'ı en iyi şekilde temsil ederek memleketine madalyalarla döndüğünü belirtti.

        Ziyarette milli sporcuya annesi Özlem Akçakoca da eşlik etti.

        Öte yandan Akçakoca bu yıl NKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünde öğrenim görmek için kayıt yaptırdı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Galatasaray'da kritik viraj
        Galatasaray'da kritik viraj
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu!
        Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu!
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı

        Benzer Haberler

        Marmara'da yağışlar yüzde 91 azaldı; İstanbul barajlarındaki doluluk yüzde...
        Marmara'da yağışlar yüzde 91 azaldı; İstanbul barajlarındaki doluluk yüzde...
        Tekirdağ'da deniz yoluyla Avrupa'ya kaçma teşebbüsündeki 88 düzensiz göçmen...
        Tekirdağ'da deniz yoluyla Avrupa'ya kaçma teşebbüsündeki 88 düzensiz göçmen...
        Tekirdağlı balıkçıların ağları hamsiyle doluyor
        Tekirdağlı balıkçıların ağları hamsiyle doluyor
        FETÖ üyeliği ve dolandırıcılıktan aranan şüpheli, tutuklandı
        FETÖ üyeliği ve dolandırıcılıktan aranan şüpheli, tutuklandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Tekirdağ'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı