Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca NKÜ Rektörü Şahin'i ziyaret etti Avrupa şampiyonu down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şahin, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek, Avrupa şampiyonu olan down sendromlu milli atlet Akçakoca ile bir süre görüştü.

Rektör Şahin, sporcunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisini tebrik etti.

Akçakoca da şampiyonada ülkesini ve Tekirdağ'ı en iyi şekilde temsil ederek memleketine madalyalarla döndüğünü belirtti.

Ziyarette milli sporcuya annesi Özlem Akçakoca da eşlik etti.

Öte yandan Akçakoca bu yıl NKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünde öğrenim görmek için kayıt yaptırdı.