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        Tekirdağ'da tarlasında Hint keneviri ve esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarlasında 514 kök Hint keneviri ve 900 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 13:36 Güncelleme: 15.09.2023 - 13:36
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        Tekirdağ'da tarlasında Hint keneviri ve esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

        Tepeköy Mahallesi Çengeldere mevkisinde kenevir ekildiği bilgisi üzerine çalışma yapıldı.

        Bölgede 514 kök Hint keneviri, 900 gram esrar, kenevirlerin sulanmasında kullanılan 1500 metre damlama borusu ele geçirildi.

        Kenevirleri ektiği tespit edilen İ.G. evinde gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı hakimlikçe tutuklandı.

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