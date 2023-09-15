Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediyesi ilçe genelinde ilk kez okula başlayan tüm öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 13:43 Güncelleme: 15.09.2023 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte ailelerin yükünü bir nebzede olsa hafifletmek adına okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduklarını söyledi.

        Ergene Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi eğitim alanında da gerek okulların gerekse velilerin en büyük destekçisi olduklarını vurgulayan Yüksel, yaz tatili döneminde pek çok okulda tadilat, boya, badana ve bahçe düzenlemesi yaptıklarını da kaydetti.

        Yüksel "İlçemizdeki kamu kurumlarının, camilerin, sağlık ocaklarının ve okulların her ihtiyacında yanlarında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her zaman yanlarında olacağız ve onları destekleyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

        - Saray'da Keşkek Şenliği düzenlenecek

        Saray ilçesinde 6. Geleneksel Küçükyoncalı Keşkek Şenliği düzenlenecek.

        Saray Belediyesi ve Küçükyoncalı Mahalle Muhtarlığı işbirliğinde, 17 Eylül Pazar Günü düzenlenecek şenlik, muhtarlık bahçesinde yapılacak.

        Yöresel ürün satışları, dans gösterileri ve çeşitli aktivitelerin düzenleneceği şenlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bandosu da konser verecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da tarlasında Hint keneviri ve esrar ele geçirilen zanlı tutukland...
        Tekirdağ'da tarlasında Hint keneviri ve esrar ele geçirilen zanlı tutukland...
        Şarköy'de tekneyle İtalya'ya gitmeye çalışan 88 kaçak göçmen yakalandı (2)
        Şarköy'de tekneyle İtalya'ya gitmeye çalışan 88 kaçak göçmen yakalandı (2)
        Şarköy´de tekneyle İtalya'ya gitmeye çalışan 88 kaçak göçmen yakalandı
        Şarköy´de tekneyle İtalya'ya gitmeye çalışan 88 kaçak göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
        Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca NKÜ Rektörü Şahin'i ziyaret ett...
        Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca NKÜ Rektörü Şahin'i ziyaret ett...
        Marmara'da yağışlar yüzde 91 azaldı; İstanbul barajlarındaki doluluk yüzde...
        Marmara'da yağışlar yüzde 91 azaldı; İstanbul barajlarındaki doluluk yüzde...