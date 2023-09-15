Tekirdağ'dan kısa kısa Ergene Belediyesi ilçe genelinde ilk kez okula başlayan tüm öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte ailelerin yükünü bir nebzede olsa hafifletmek adına okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduklarını söyledi.

Ergene Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi eğitim alanında da gerek okulların gerekse velilerin en büyük destekçisi olduklarını vurgulayan Yüksel, yaz tatili döneminde pek çok okulda tadilat, boya, badana ve bahçe düzenlemesi yaptıklarını da kaydetti.

Yüksel "İlçemizdeki kamu kurumlarının, camilerin, sağlık ocaklarının ve okulların her ihtiyacında yanlarında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her zaman yanlarında olacağız ve onları destekleyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

- Saray'da Keşkek Şenliği düzenlenecek

Saray ilçesinde 6. Geleneksel Küçükyoncalı Keşkek Şenliği düzenlenecek.

Saray Belediyesi ve Küçükyoncalı Mahalle Muhtarlığı işbirliğinde, 17 Eylül Pazar Günü düzenlenecek şenlik, muhtarlık bahçesinde yapılacak.

Yöresel ürün satışları, dans gösterileri ve çeşitli aktivitelerin düzenleneceği şenlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bandosu da konser verecek.