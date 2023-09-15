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        Tekirdağ'da yarın Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anılacak

        2. Abdülhamit'in talimatıyla gittikleri Japonya'da görev dönüşü gemilerinin batması sonucu şehit olan Ertuğrul Fırkateyni asker ve mürettebatı için yarın Tekirdağ'da anma programı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 17:47 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:54
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        Tekirdağ'da yarın Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anılacak
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        Japonya Prensi Komatsu'nun ABD ve Avrupa ülkelerinin ardından Ekim 1887'de İstanbul'u ziyaretine karşılık Temmuz 1889'da Japonya'ya gönderilen Ertuğrul, ertesi yıl dönüş yolunda tayfuna yakalandı.

        Ertuğrul Fırkateyni'nin 16 Eylül 1890 akşamı Kuşimoto açıklarında kayalara çarparak batması sonucu sadece 69 denizci kurtulurken, 500'den fazla Osmanlı levendi hayatını kaybetti.

        İki ülke diplomasisinde başlangıç kabul edilen manevi mirasın 133. yılında her yıl olduğu gibi bu yıl da Tekirdağ Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı önünde anılacak.

        - "Gemiyi Tekirdağlı denizciler idare ediyordu"

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cem Düzen, AA muhabirine Ertuğrul Fırkateyni'nin Türk-Japon ilişkilerinin mihenk taşı kabul edildiğini söyledi.

        Ertuğrul Fırkateyni Türk-Japon ilişkilerinde önemli bir mihenk taşı olduğunu ifade eden Düzen, "Geminin özellikle Tekirdağ için önemli olan kısmı geminin süvarisinin Tekirdağlı Ali Yarbay olmasıdır, bunun yanı sıra gemi kaptanının yardımcısı Yarbay Cemil Bey ve dördüncü kaptan Yarbay Ömer Bey de Tekirdağlıydı. Tekirdağlıların idare ettiği bir gemi İstanbul'dan Japonya'ya hareket ederek Türk-Japon ilişkilerinin başlamasına katkı sağladı." dedi.

        Düzen, şehit Osmanlı subaylarının 133 yıldır süren anma törenleri ile Türk ve Japon halklarının zihinlerinde canlılığını koruduğunu dile getirdi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Ertuğrul Fırkateyni şehitlerinin her zaman hatırlanması gerektiğini dile getirdi.

        Hacıoğlu, Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni'nin adının yaşatıldığını ifade etti.

        Ertuğrul Fırkateyni süvarisi Yarbay Ali Bey'in, Tekirdağ'ın Dedecik köyünden olduğunu ifade eden Hacıoğlu, şöyle konuştu:

        "Tekirdağ'ın en eski yerleşim yerinin, mahallesinin adı da Ertuğrul Mahallesi'dir. Ertuğrul ismini Osmanlı'nın kurucusu Ertuğrul Gazi'den alıyor. 1890'da Japonya'da batan fırkateynin ismi Ertuğrul. 1975'te Kıbrıs çıkarmasında en önemli geminin adı da Ertuğrul. Bu gemi Gazi unvanını da almıştır. Bu manada Ertuğrul bizim için önemli. Bizim için en önemlisi, 1928 senesinde harf inkılabı için Atatürk'ün Tekirdağ'a geldiği yatın adı da Ertuğrul'dur."

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