Tekirdağ'da "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Tekirdağ'da "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Tekirdağ'da "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Şarköy ilçesinde bir teknede düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan E.K, Ç.K. ve M.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve Ç.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Mürefte Limanı'ndan tekne ile Avrupa'ya düzensiz göçmen kaçırılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatmış, limanda bir teknede Afganistan, Suriye, İran ve Irak uyruklu 88 düzensiz göçmen yakalamış, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.