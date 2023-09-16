Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı

Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini anma programı düzenlendi.

Ertuğrul Fırkateyni Anıtı'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cem Düzen, programda, Ertuğrul Fırkateyni'nin Türk-Japon ilişkilerinin mihenk taşı kabul edildiğini söyledi.

Japonya Prensi Komatsu'nun, ABD ve Avrupa ülkelerinin ardından ekim 1887'de İstanbul'u ziyaretine karşılık temmuz 1889'da Japonya'ya gönderilen Ertuğrul'un, ertesi yıl dönüş yolunda tayfuna yakalandığını anımsatan Düzen, "Gemi hareket ettiği gece büyük bir kasırgaya tutuldu. Kasırga gemiye zarar verdi ve Ertuğrul Fırkateyni su almaya başladı. Oşida Adası civarında Kaşinozaki burnunda kayalıklara çarpıp ikiye bölünerek battı. Kazada gemi kumandanı Mirliva Osman Paşa, Tekirdağlı hemşehrilerimiz Ertuğrul Fırkateyni kaptanları Yarbay Ali, Yarbay Cemil ve Binbaşı Ömer Bey dahil olmak üzere 526 kişi şehit olmuş, 69 kişi kurtulmuştu." diye konuştu.

Şehitler için dua edilmesinin ardından Vali Yardımcısı Kaan Peker ve protokol üyeleri, "Ertuğrul Fırkateyni Fotoğraf Sergisi"ni gezdi.

Daha sonra katılımcılara lokma ikram edildi.

Törene, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.