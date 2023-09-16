Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 10 kişi yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamda Ergene, Marmaraereğlisi, Çerkezköy ve Malkara ilçelerinde belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.
820 gram metamfetamin, 500 gram esrar, av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.