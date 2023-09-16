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        Park halindeki araca çarpan aracın alkollü sürücüsü gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki bir araca çarpıp olay yerine gelen polis ekiplerine mukavemet eden alkollü sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:08 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:08
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        Park halindeki araca çarpan aracın alkollü sürücüsü gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki bir araca çarpıp olay yerine gelen polis ekiplerine mukavemet eden alkollü sürücü gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Y.K kullandığı otomobille, Nusratiye Mahallesi Alagül Sokak’ta, geri manevra yapmak istediği sırada park halindeki bir minibüse çarptı.

        Daha sonra çöp konteynerine vuran araç, kaldırıma çarpıp durabildi.

        Sürücü Y.K, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine kimliğini ve sürücü belgesini vermek istemeyerek mukavemet gösterdi.

        Yapılan ölçümde 1,59 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

        Otomobilin park halindeki minibüse çarpması ve çevredekilerin sürücüyü uyarması güvenlik kamerasına yansıdı.

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