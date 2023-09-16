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        Tekirdağ'da 400 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'da 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 15:33 Güncelleme: 16.09.2023 - 16:18
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        Tekirdağ'da 400 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'da 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, boş makaronların kaçak tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde belirledikleri adreslerde ve bir otomobilde arama yaptı.

        400 bin makaron, 25 kilo kıyılmış tütün, 18 elektronik sigara ve makaron doldurma makinesinin ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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