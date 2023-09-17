Tekirdağ Valisi Soytürk, hayırsever tarafından yaptırılan caminin açılışına katıldı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, hayırsever Ahmet Özdemir tarafından Marmaraereğlisi ilçesinde yaptırılan Berat Camisi'nin açılışına katıldı.

Soytürk, açılışta yaptığı konuşmada, hayırların yapıldıkça çoğaldığını ve bereketlendiğini belirtti.

Camiyi yaptıran Ahmet Özdemir'e teşekkür eden Soytürk, "Ahmet amcamız matematik öğretmenliği yapmış. Matematiğin tam da temelini kavramış, vermekten geldiğini öğrenmiş ve hakikaten çok nitelikli, çok kıymetli bir camiyi memleketimize, beldemize kazandırmış. Kendisinden Allah razı olsun. Aslında gerçek kazanan Ahmet amca. Ahirete gönderdiği en önemli eseri de muhtemelen bu. Kendisine tekrar şükranlarımızı arz ediyoruz, hayırlı olsun." diye konuştu.

Daha sonra Soytürk ve protokol üyeleri caminin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş, Marmaraereğlisi Kaymakam Vekili Mustafa Güler, Belediye Başkanı Hikmet Ata, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve vatandaşlar katıldı.

Eylül 2022'de temeli atılan 2 bin 753 metrekare alana sahip camide çok amaçlı salon ve Kur'an kursu yer alıyor. Cami avlusuna inşa edilen lojmanın yapımı ise devam ediyor.