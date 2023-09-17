Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ Valisi Soytürk, hayırsever tarafından yaptırılan caminin açılışına katıldı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, hayırsever Ahmet Özdemir tarafından Marmaraereğlisi ilçesinde yaptırılan Berat Camisi'nin açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 11:54 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ Valisi Soytürk, hayırsever tarafından yaptırılan caminin açılışına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, hayırsever Ahmet Özdemir tarafından Marmaraereğlisi ilçesinde yaptırılan Berat Camisi'nin açılışına katıldı.

        Soytürk, açılışta yaptığı konuşmada, hayırların yapıldıkça çoğaldığını ve bereketlendiğini belirtti.

        Camiyi yaptıran Ahmet Özdemir'e teşekkür eden Soytürk, "Ahmet amcamız matematik öğretmenliği yapmış. Matematiğin tam da temelini kavramış, vermekten geldiğini öğrenmiş ve hakikaten çok nitelikli, çok kıymetli bir camiyi memleketimize, beldemize kazandırmış. Kendisinden Allah razı olsun. Aslında gerçek kazanan Ahmet amca. Ahirete gönderdiği en önemli eseri de muhtemelen bu. Kendisine tekrar şükranlarımızı arz ediyoruz, hayırlı olsun." diye konuştu.

        Daha sonra Soytürk ve protokol üyeleri caminin açılışını gerçekleştirdi.

        Açılışa, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş, Marmaraereğlisi Kaymakam Vekili Mustafa Güler, Belediye Başkanı Hikmet Ata, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve vatandaşlar katıldı.

        Eylül 2022'de temeli atılan 2 bin 753 metrekare alana sahip camide çok amaçlı salon ve Kur'an kursu yer alıyor. Cami avlusuna inşa edilen lojmanın yapımı ise devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Deprem sonrası vakalar 2 katına çıktı! Etkisi 2 yıl sürebilir
        Deprem sonrası vakalar 2 katına çıktı! Etkisi 2 yıl sürebilir
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 400 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 400 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı
        Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı
        Park halindeki araca çarpan aracın alkollü sürücüsü gözaltına alındı
        Park halindeki araca çarpan aracın alkollü sürücüsü gözaltına alındı
        Tekirdağ'da 88 kaçak göçmenin yakalandığı olayda 2 organizatör tutuklandı
        Tekirdağ'da 88 kaçak göçmenin yakalandığı olayda 2 organizatör tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 10 kişi yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 10 kişi yakalandı