Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ Ülkü Ocakları İl Başkanı Hayrullah Zıvalıoğlu ve yönetimi Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti.

Tekirdağ Ülkü Ocakları İl Başkanı Hayrullah Zıvalıoğlu ve yönetimi Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen ziyarette yürütülen çalışmalarla ilgili görüşüldü.

Zıvalıoğlu, hizmetlerinden dolayı Uzunlar ve ekibine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Uzunlar da ilçede yürütülen çalışmaları anlattı.

- NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Şahin, üniversitedeki faaliyetler ve yürütülen projeler konusunda Erenoğlu'na bilgi verdi.

Erenoğlu da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şahin, Erenoğlu'na üniversitenin yayınlarından "Namık Kemal: Hayatı-Düşünceleri-Eserleri" adlı kitabı hediye etti.