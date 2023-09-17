Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'da eğitim yatırımları, akademik başarı ve uygulama projeleri toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da eğitim yatırımları, akademik başarı ve uygulama projeleri toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Recep Soytürk başkanlığında Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan tarafından eğitim yatırımları, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, merkezi sınav verileri, yerel, ulusal ve uluslararası proje çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü, yöneticilerin istekleri dinlendi.

- Kapaklı ilçesinde çiftçi toplantısı gerçekleştirildi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Kapaklı ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yanıkağıl Mahallesi'nde çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda üreticilere, çiftçi kayıt sistemi, hayvan yetiştiriciliği, mera kullanımı, tarımsal destekler, sulama göletlerinin durumu, sulama ve yöntemleri, su kaynaklarının doğru kullanımı konularında bilgi verildi.

İklim değişikliği ve yağış durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öcal, bir süre sohbet ettiği çiftçilerin taleplerini de dinledi.