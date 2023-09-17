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        Tekirdağ'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 19:18 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:26
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        Tekirdağ'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

        Atatürk Meydanı'nda, süsledikleri bisikletleriyle toplanan yaklaşık 100 kadın, aileleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.

        Daha sonra polis ve zabıta ekiplerinin trafiğe kapattığı Omurtak Caddesi'nden geçerek Bisiklet Kafe'ye kadar giden kadınlar, bir alışveriş merkezinin önünde düzenlenen etkinliklerin ardından turu tamamladı.

        Organizasyon sorumlusu Hilal Gürsoy, AA muhabirine, etkinliğin Çorlu'da ilk defa yapıldığını söyledi.

        Etkinlikle kadının görünürlüğünü arttırmayı amaçladıklarını belirten Gürsoy, "Burada amacımız kadının her yerde var olduğunu göstermek ve görünürlüğünü arttırmak. Bizler, pedal çevirerek iklim krizinin son bulmasını temenni ediyoruz. Araçlardan ve onların çıkarttığı egzoz gazlarından uzaklaşarak sürdürülebilir bir hayat sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

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