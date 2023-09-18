Kapaklıspor lige mağlubiyetle başladı Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kapaklıspor, sezonun ilk maçında deplasmanda Pizza Lazza Haremspor'a 93-85 mağlup oldu

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kapaklıspor, sezonun ilk maçında deplasmanda Pizza Lazza Haremspor'a 93-85 mağlup oldu

Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya Troy Franklin, Marvin, Harun Can, Kemal Can ve Cem Han 5'i ile sahaya çıktı. Maça iyi başlayan Tekirdağ temsilcisi Kapaklıspor 6-0'lık seri yakaladı.

Ev sahibi Pizza Lazza Haremspor, rakibi karşısındaki üstünlüğü ilk çeyreğin sonuna doğru hissettirdi. Mücadelenin ilk çeyreği ev sahibi ekip Pizza Lazz Haremspor'un 22-21'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci çeyrekte Kapaklıspor, Kemal Can ve Marvin Jefferson'un elinden bulduğu sayılarla maça ortak oldu. Ev sahibi Haremspor ise Ali Işık ve Eldridge'nin üçlükleri ile skor üretti. İkinci çeyreğin sonunda ev sahibi ekip 42-38'lik üstünlükle devreye girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Pizza Lazza Haremspor, Huffman ve Elridge'nin elinden üst üste sayılar buldu ve farkı açtı. Kapaklıspor'un savunmadaki ve hücumdaki basit hatalarını değerlendiren ev sahibi ekip çeyreği 73-61 önde bitirdi.

Son çeyrekte maça ortak olan Kapaklıspor, Baran ve Kemal Can'ın elinden bulduğu üst üste bulduğu üçlük sayılar ve serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla 16 sayılık farkı 6'ya kadar eritti.

Hücumda top kaybı yaşayan Kapaklıspor, rakibinin bu hatalarını sayı ile değerlendirmesi ile potasında sayı gördü ve mücadele 93-85 Pizza Lazza Haremspor galibiyeti ile sona erdi.