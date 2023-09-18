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        Tekirdağ'da Ahilik Haftası kutlamaları başladı

        Tekirdağ'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında çelenk töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 10:53 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:55
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        Tekirdağ'da Ahilik Haftası kutlamaları başladı
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        Tekirdağ'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında çelenk töreni yapıldı.

        Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Eti, 29. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmail Atakan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Esnaf Odaları Birlik Başkanı Sami Kayın, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Tekirdağ Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtuna, Tekirdağ Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Eti ve vatandaşlar katıldı.

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