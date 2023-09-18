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        Tekirdağ'da asayiş

        Ergene ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:27
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Ergene ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Hint keneviri ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, Yulaflı Mahallesi'nde yaşayan C.G'nin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ve evinde de uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini alan Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

        Eve düzenlenen baskında Hint kenevirleri ele geçirildi.

        Şüphelinin evinde de arama yapan jandarma ekipleri, 275 gram esrar ele geçirdi.

        C.G. gözaltına alındı.

        - Çerkezköy'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy'de polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Edinilen bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, plakası belirtilmeyen bir aracı incelemeye aldı.

        Araçta yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        M.D. ve A.İ. gözaltına alındı.

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