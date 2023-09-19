Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesinde bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumbağ Mahallesi'nde durumundan şüphelendiklerini bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca ve 3 gram esrar ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı.
-Kapaklı'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Kapaklı ilçesinde bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarça Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri D.A'yı durdurdu.
Ekipleri D.A'nın üst aramasında 20 gram bonzai, 3 gram metanfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
-Malkara'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Malkara ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kavakçeşme Mahallesinde bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine adrese gitti.
Ekipler, evde yaptıkları aramada, ruhsatsız tabanca, 28 mermi ve 2 bıçak ele geçirdi.
Ev sahibi gözaltına alındı.