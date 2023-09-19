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        Tekirdağ Valisi Soytürk'ün 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 09:18 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:18
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        Tekirdağ Valisi Soytürk'ün 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Soytük mesajında, milli birlik ve beraberliğin korunması uğruna destanlar yazan şehit ve gazilerin, şanlı Türk tarihin kahramanları olduğunu belirtti.

        Gazilerin vatanı, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmediğini vurgulayan Soytürk, gazilerin vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu bildirdi.

        Vali Soytürk, mesajında şunları kaydetti:

        "​​​​​​​Milletimiz, şehitlerimizi ve gazilerimizi her zaman hayırla yad etmektedir. Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, unutulmaz fedakarlıklarıyla örnek aldığımız gazilerimize, saygın kişiliklerine yaraşır hayat şartları sunmak görevimizdir. Devletimizin tüm kurum, kuruluşları ve imkanları ile şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanlarında olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Şehitlik mertebesine ve gazilik unvanına ulaşmış olan tüm vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkür, onların bizlere emanet ettiği ülkemize, milletimize, bayrağımıza, demokrasimize sahip çıkmak ve ülkemizi her anlamda daha iyi seviyelere taşımaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ile gazilik unvanının verilişinin 102. yıldönümünde tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum."

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