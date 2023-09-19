"Anadoluyuz Biz" Projesi kapsamında Sakaryalı gençler Tekirdağ'ı gezdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz" Projesi kapsamında Sakaryalı öğrenciler Tekirdağ'da gezi ve etkinliklere katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz" Projesi kapsamında Sakaryalı öğrenciler Tekirdağ'da gezi ve etkinliklere katıldı.

Gençlerin tarihi ve kültürel miraslarını tanımaları ve gönüllülük bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmalarını amaçlayan proje kapsamında Sakarya'dan gelen 30 öğrenci 3 gün boyunca şehrin tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret etti.

Rakoczi Müzesi Müdürü Ali Kabul, öğrencilere, Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi II. Frenc Rakoczi ve müze hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler, daha sonra Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ile Rüstem Paşa Camisi'ni gezerek, şehrin kültürü ve tarihi hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından öğrenciler ilçede çevre temizliği yaptı.

Çorlu ilçesinde de Balmumu Müzesi ve Atatürk Evi'ni ziyaret eden öğrenciler çeşitli gönüllük faaliyetlerinde bulundu.