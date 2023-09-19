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        Yolda kalan aracı vatandaşlarla kenara iterek trafiği açan polis övgü aldı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde caddede arıza yaparak duran otomobili vatandaşlarla yol kenarına kadar iterek trafik akışını yeniden sağlayan trafik polisi etraftakilerin övgüsünü aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:12 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:18
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        Yolda kalan aracı vatandaşlarla kenara iterek trafiği açan polis övgü aldı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde caddede arıza yaparak duran otomobili vatandaşlarla yol kenarına kadar iterek trafik akışını yeniden sağlayan trafik polisi etraftakilerin övgüsünü aldı.

        Omurtak Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil arıza yaparak durdu.

        Hareket etmeyen otomobil, çevredeki vatandaşlar ve bir trafik polisinin yardımıyla itilerek yol kenarına alındı.

        Bir süre aksayan trafik, aracın yol kenarına alınması sonrası normale döndü.

        Trafik akışını yeniden sağlayan polisin aracın kenara alınmasına katkısı çevredekilerce takdir edildi.

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