Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı ve İlköğretim Haftası düzenlenen programlarla kutlandı.

Marmaracık Mahallesi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından, program, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet İlkokulu'nda devam etti.

Günün anlam ve önemi üzerine konuşmaların yapıldığı etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı dans gösterileri de yer aldı.

Programa, Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Arıkan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muhammet Süleyman Rüzgar, Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Ayça Albayraktar, Doğan Durmaz, Mehmet Cebesi, Yüksel Baydarlı, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

- Gaziler Günü

Hayrabolu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Alpullu Caddesi'ndeki Şehitlik Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz, gazilerin değerli hatırları ve emsalsiz fedakarlıklarının gençlere daima rehber olacağını söyledi.

Gazi ve şehitlerin cumhuriyetin teminatı ve temel taşları olduğunu vurgulayan Güz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sizler en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcisisiniz. Bayrağımız, vatanımızın üzerinde özgürce dalgalanıyorsa sizin emsalsiz fedakarlığınız sayesindedir. Gururla taşıdığınız gazi unvanı, Ata'mızdan biz gazilere intikal eden en büyük mirastır. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazilik unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyoruz. Tüm gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Törene Kaymakam Eyüp Fırat, Garnizon Komutanı Albay Tufan Yaman, Belediye Başkanı Osman İnan, Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Basri Karakuş, daire müdürleri, gaziler ve şehit yakınları ile öğrenciler katıldı.

- Saray'da Keşkek Şenliği yapıldı

Saray'da, Küçükyoncalı Keşkek Şenliği düzenlendi.

Küçükyoncalı Mahallesi'nde yapılan şenlikte konuşan Belediye Başkanı Özgen Erkiş, bu yıl da geleneksel keşkek şenliğinin çok güzel geçtiğini söyledi.

Herkesin şenlikte doyasıya eğlendiğini ifade eden Başkan Erkiş, "Bugün nerdeyse coğrafi işaret almak üzere bulunduğumuz Küçükyoncalı Keşkeği, her şeyden evvel ruhumuzu, gönlümüzü doyuran bir geleneğin yaşatılmasında vesile olmuştur." dedi.

Konuşmaların ardından konser ve çeşitli gösteriler düzenlendi.

- Çöp toplama etkinliği düzenlendi

Çorlu ilçesinde vatandaşlar ve öğrenciler çöpleri topladı.

Önerler Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler Krallık mevkiindeki piknik alanında bir araya geldi.

Mahalle Muhtarı Yusuf Yıldırım, öğrenciler ve vatandaşlar burada piknikçilerin bıraktığı çöpleri topladı.

Düzenledikleri etkinlikle sosyal mesaj vermek istediklerini anlatan Yıldırım, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

- Kapaklı ilçesinde Gaziler Günü kutlandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Çetintaş'ın da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptığı törene, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.