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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:34 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:34
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde uyuşturucu ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde M.Ç'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu ve satışını yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, evde yaptıkları aramada 11 gram eroin ele geçirdi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cemaliye Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

        İ.T'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca, şarjör ele geçirildi.

        Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

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