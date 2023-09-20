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        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma faaliyetinde bulunan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 08:53 Güncelleme: 20.09.2023 - 08:55
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        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi
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        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma faaliyetinde bulunan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplu taşımada hizmet standartlarını yükseltmek, okulların açılması ile birlikte öğrencilerin okula ulaşımları noktasında sıkıntı yaşamamalarını sağlamak amacıyla denetimler devam ediyor.

        Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy'de gerçekleştirilen denetimlerde toplu taşıma araçlarının sefer saatlerine uyup uymadıkları ve sefer sayısının yeterliliği konusuna dikkat edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediye olarak vatandaşlara etkin, verimli ve konforlu bir şekilde toplu ulaşım hizmeti verebilmek amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

        Özellikler öğrencilerin ulaşımda aksama yaşamamasına özen gösterildiğini aktaran Albayrak, denetimlere bundan sonra da belirli periyotlarda devam edeceklerini ifade etti.

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