Tekirdağ'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Tekirdağ Çorlu ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Giriş: 20.09.2023 - 10:27 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:27
Tekirdağ Çorlu ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.B. idaresindeki 34 BSC 611 otomobil, Seymen Mahallesi'nde N.O. yönetimindeki 34 CAV 912 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.