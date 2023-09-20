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        Tekirdağ'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Tekirdağ Çorlu ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:27 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:27
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        Tekirdağ'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Tekirdağ Çorlu ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, B.B. idaresindeki 34 BSC 611 otomobil, Seymen Mahallesi'nde N.O. yönetimindeki 34 CAV 912 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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