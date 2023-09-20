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        Tekirdağ'da foseptiğe düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, foseptiğe düşen yaban domuzu yavrusu iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 11:32 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:32
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        Tekirdağ'da foseptiğe düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, foseptiğe düşen yaban domuzu yavrusu iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

        Yenice Mahallesi Şerefli mevkisinde yürüyüşe çıkan Arif Esen, yavru bir domuzun foseptiğe düştüğünü fark etti.

        Domuzu kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan Esen, başarılı olamayınca bölgede dere ıslah çalışması yaptığı belirtilen iş makinesini kullanan operatörden yardım istedi.

        İş makinesiyle bulunduğu yerden kurtarılan domuz yavrusu, doğaya bırakıldı.

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