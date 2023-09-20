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        Tekirdağ'da 3 litre atık yağ getirene, 1 litre sıvı yağ hediye veriliyor

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde "Atık Yağı Getir, Sıvı Yağı Al" kampanyası kapsamında 3 litre atık yağ getirene 1 litre sıvı yağ hediye edilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 14:52 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:54
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        Tekirdağ'da 3 litre atık yağ getirene, 1 litre sıvı yağ hediye veriliyor
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        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde "Atık Yağı Getir, Sıvı Yağı Al" kampanyası kapsamında 3 litre atık yağ getirene 1 litre sıvı yağ hediye edilmeye başlandı.

        Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan yaptığı açıklamada, kızartma amacıyla kullanılan yağların tekrar kullanıldığında kanserojen madde haline geldiğini belirtti.

        İnsan sağlığına, çevreye ve ekonomiye zarar veren bitkisel yağ atıklarının toplanmasını teşvik etmek için böyle bir kampanya başlattıklarını dile getiren İnan, "Hedefimiz ilçemizde kullanılmış her bir litre yağın lavabolara ve dışarıya gelişi güzel atılmasını önleyebilmek. Bitkisel atık yağların toplanmasında farkındalığı arttırmak ve özendirmek için belediyemize 3 litre bitkisel atık yağ getirene, 1 litre sıvı yağ hediye ediliyoruz." dedi.

        İnan, vatandaşların atık yağ projesine gösterdikleri ilgiden dolayı mutlu olduklarını, çevreci projelerine devam edeceklerini söyledi.

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