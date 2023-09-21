Tekirdağ'da çocukların resim atölyesi sergisi açıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle çocuklara yönelik düzenlenen yaz dönemi ücretsiz resim kursunda hazırlanan tabloların yer aldığı resim atölyesi sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen programda rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan ile Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz serginin açılışını yaptı.

Sergide, NKÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Gizem Şafak ve Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri eğitmenliğinde çocukların yaptığı resimler yer alıyor.

Sergi 23 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.