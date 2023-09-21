Tekirdağ'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin çarptığı ilkokul öğrencisi ağır yaralandı.
Giriş: 21.09.2023 - 11:56 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:04
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin çarptığı ilkokul öğrencisi ağır yaralandı.
U.U'nun kullandığı 34 BMZ 919 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.T'ye (7) çarptı.
Ağır yaralanan M.T, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü U.U. ise polislerce gözaltına alındı.