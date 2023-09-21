Marmara'da umduğunu bulamayan Tekirdağlı balıkçılar Karadeniz'e ağ atacak

Av sezonunun başlamasıyla denize açılan ve Marmara'da umduğunu bulamayan Tekirdağ'daki balıkçılar, hamsi için Karadeniz'e gitti.

"Vira bismillah" diyerek sezona başlayan balıkçılar, son günlerde limana az balıkla döndü.

Marmara Denizi'nde hamsi ve istavrit avında beklediklerini bulamayan balıkçılar, yönlerini Karadeniz'e çevirdi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçı teknelerinde yoğun mesai harcayan personelin Karadeniz'de derya kuzularının peşine düşeceğini söyledi.

Sezon başında avlanan hamsinin Marmara'da azaldığını dile getiren Pehlivanoğlu, "Balıkçılar burada bir süre hamsi, az da olsa istavrit avcılığı yaptı. Burada son günlerde hamsi azaldı. Balıkçılar da nasiplerini aramak için Karadeniz'e gitti. Hamsi olduğu sürece balıkçılar orada avlanmaya devam edecek. İleride hamsi ve istavritin artmasını bekliyoruz. Balık artınca yeniden tayfalar gelip burada avlanmaya devam edecek." dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de ekmekleri için sezon boyunca balık peşinde dolaştıklarını ifade etti.

Son günlerde balığın azaldığını belirten Şeremet, "Karadeniz'de balık olduğu sürece orada ağ atmaya devam edeceğiz. Genelde sezonun belirli dönemleri Karadeniz'e gidiyoruz. Bu sene de Karadeniz'de ekmek mücadelesine devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde balık artmaya devam ettikçe balıkçının yüzü de güler." diye konuştu.