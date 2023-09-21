Tekirdağ'da "Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı" yapıldı Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen "Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı'nı takip etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen "Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı'nı takip etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı", Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki 95. Zırhlı Tugay Komutanlığında gerçekleşti.

Soytürk beraberinde 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Askeralma Genel Müdürü Tümgeneral Hurşit Ağırcan ile seferberlik ve savaş halinde Bakanlıklar, kamu kurum, kuruluşları ile TSK arasında yürütülecek müşterek faaliyetleri deneme amacı taşıyan, personel, araç, mal, hizmet seferberliği konularında sistemin denenmesini hedefleyen Yıldırım 2023 Seferberlik Tatbikatı'nı izledi.

Soytürk daha sonra Yıldırım 2023 Seferberlik Tatbikatı'na katılan askerlerin iş ve işlemlerinin yürütüldüğü ve iaşelerinin karşılandığı alanları gezdi.