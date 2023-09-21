Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Öcal bağ bozumuna katıldı Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Şarköy ilçesinde bağ bozumuna katılarak üzüm hasat etti.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Şarköy ilçesinde bağ bozumuna katılarak üzüm hasat etti.

Öcal, Sofuköy Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte mahalle muhtarı Süleyman Çoban ve üreticilerle bir süre sohbet ederek, bağcılığın genel sorunları hakkında bilgi aldı.

Üzüm hasadına katılan Öcal, bağda incelemelerde bulundu.

Öcal'a İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Sönmez ile Bitkisel Üretim Şube Müdürü Abdurrahman Erdoğan da eşlik etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yıl kuraklıktan dolayı üzümün kullanım amacı, çeşidi, yetiştirildiği mahalle ve mevkisine göre değişiklik göstermesi ile rekolte kayıpları olduğu belirtildi.